В Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению украинского самолета

Пассажирский самолет украинской авиакомпании разбился рано утром 8 января. Он вылетел из Тегерана в Киев. На его борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Первоначально иранские власти настаивали на том, что самолет потерпел крушение из-за технических неполадок — проблем с двигателем и последующего пожара. Однако через несколько дней Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за авиакатастрофу. Через несколько минут после взлета лайнер был сбитой ракетой. Система ПВО Ирана приняла пассажирский самолет за крылатую ракету. Оператор системы, не доложив о ситуации военному руководству, принял решение сбить «вражеский объект». На принятие решения у него было несколько минут, заявил ранее командующий КСИР Хосейн Салами. Иран принес соболезнования семьям погибших и пообещал выплатить компенсации. Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал тщательного расследования и наказания виновных.