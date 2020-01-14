В Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», пишет Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили. По его словам, Иран уже отправил бортовые самописцы во Францию для расшифровки. Других подробностей он не сообщил.
В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран накажет всех виновных в гибели пассажиров и экипажа украинского самолета. Иранский лидер назвал авиакатастрофу «трагическим событием», которое будет тщательно расследоваться. «Это была непростительная ошибка ... один человек не может нести единоличную ответственность за крушение самолета», — заявил он в телевизионном обращении к иранцам. По его словам, признание вооруженными силами своей ошибки — это только первый шаг. «Мы должны заверить людей, что такое больше не повторится», — передает слова Рухани Reuters.
Пассажирский самолет украинской авиакомпании разбился рано утром 8 января. Он вылетел из Тегерана в Киев. На его борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Первоначально иранские власти настаивали на том, что самолет потерпел крушение из-за технических неполадок — проблем с двигателем и последующего пожара. Однако через несколько дней Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за авиакатастрофу. Через несколько минут после взлета лайнер был сбитой ракетой. Система ПВО Ирана приняла пассажирский самолет за крылатую ракету. Оператор системы, не доложив о ситуации военному руководству, принял решение сбить «вражеский объект». На принятие решения у него было несколько минут, заявил ранее командующий КСИР Хосейн Салами. Иран принес соболезнования семьям погибших и пообещал выплатить компенсации. Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал тщательного расследования и наказания виновных.