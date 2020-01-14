Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками МВД. Об этом он написал в Telegram-канале. По его словам, об этому ему сообщил следователь. 20 января в 10 часов утра Голунов должен явиться на допрос в Следственный комитет, уточнил он.
Ранее, 19 декабря, президент Владимир Путин заявил о возбуждении уголовного дела против пятерых сотрудников полиции из-за задержания Голунова. Путин сообщил, что он не знает, кто был заказчиком дела против журналиста. Решение засекретить дело Путин объяснил необходимостью защитить информацию об оперативно-розыскной деятельности.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин ранее рассказал, что дело против полицейских возбудили только 18 декабря. По какой именно статье был открыто дело, Бадамшин не уточнил.
Сотрудники МВД задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в хранении и сбыте наркотиков. МВД утверждало, что у него дома и при личном досмотре обнаружили свертки с порошком. Голунов вину не признал и говорил, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней обвинения с журналиста сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления. Позже несколько сотрудников полиции, участвовавших в обыске, были уволены. В начале декабря «Медуза» писала, что с момента задержания ее сотрудника прошло полгода, но итоги проверки сотрудников МВД, подкинувших ему наркотики, до сих пор неизвестны. 11 декабря Голунов пожаловался в Федеральную службу безопасности на избиение полицейскими при задержании.