Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

Сотрудники МВД задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в хранении и сбыте наркотиков. МВД утверждало, что у него дома и при личном досмотре обнаружили свертки с порошком. Голунов вину не признал и говорил, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней обвинения с журналиста сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления. Позже несколько сотрудников полиции, участвовавших в обыске, были уволены. В начале декабря «Медуза» писала, что с момента задержания ее сотрудника прошло полгода, но итоги проверки сотрудников МВД, подкинувших ему наркотики, до сих пор неизвестны. 11 декабря Голунов пожаловался в Федеральную службу безопасности на избиение полицейскими при задержании.