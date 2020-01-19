Политика

Медведев назвал главные достижения своего правительства

Ведомости

Бывший премьер Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012–2020 гг. Об этом он сказал в интервью «Первому каналу», слова политика приводит ТАСС.

По словам Медведева, его правительству пришлось работать в «исключительно важное и сложное время» – в условиях мирового финансового кризиса и санкций. Достижениями своего правительства он считает импортозамещение и удержание макроэкономической стабильности и роста цен. Инфляция, которая раньше росла на 13–15%, сейчас составляет около 3%, пояснил Медведев, добавив, что это результат деятельности правительства и Центрального банка.

Также бывший премьер напомнил о работе над крупными программами и национальными проектами. «Поэтому в целом я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны», – заключил он.

Ранее по теме: Время Дмитрия Медведева: нерешительность, зависимость, стабилизация

В то же время Медведев отметил, что порой приходилось принимать «сложные решения, болезненные», но необходимые – например, о пенсионной реформе. Были и нерешенные задачи, продолжил бывший премьер. «Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы [граждан]», – пояснил он. Медведев объяснил это общеэкономической ситуацией и назвал рост доходов ключевой задачей нового правительства.

Медведев 15 января объявил об отставке правительства. Новым премьером России стал Михаил Мишустин, ранее руководивший Федеральной налоговой службой. Медведев назначен зампредседателя Совета безопасности.

Ранее по теме: Фотографии Медведева, которые стали мемами
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.