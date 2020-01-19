Медведев назвал главные достижения своего правительства
Бывший премьер Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012–2020 гг. Об этом он сказал в интервью «Первому каналу», слова политика приводит ТАСС.
По словам Медведева, его правительству пришлось работать в «исключительно важное и сложное время» – в условиях мирового финансового кризиса и санкций. Достижениями своего правительства он считает импортозамещение и удержание макроэкономической стабильности и роста цен. Инфляция, которая раньше росла на 13–15%, сейчас составляет около 3%, пояснил Медведев, добавив, что это результат деятельности правительства и Центрального банка.
Также бывший премьер напомнил о работе над крупными программами и национальными проектами. «Поэтому в целом я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны», – заключил он.
В то же время Медведев отметил, что порой приходилось принимать «сложные решения, болезненные», но необходимые – например, о пенсионной реформе. Были и нерешенные задачи, продолжил бывший премьер. «Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы [граждан]», – пояснил он. Медведев объяснил это общеэкономической ситуацией и назвал рост доходов ключевой задачей нового правительства.
Медведев 15 января объявил об отставке правительства. Новым премьером России стал Михаил Мишустин, ранее руководивший Федеральной налоговой службой. Медведев назначен зампредседателя Совета безопасности.