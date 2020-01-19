Медведев назвал главные достижения своего правительства

По словам Медведева, его правительству пришлось работать в «исключительно важное и сложное время» – в условиях мирового финансового кризиса и санкций. Достижениями своего правительства он считает импортозамещение и удержание макроэкономической стабильности и роста цен. Инфляция, которая раньше росла на 13–15%, сейчас составляет около 3%, пояснил Медведев, добавив, что это результат деятельности правительства и Центрального банка.