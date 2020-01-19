В центре Москвы проходит антифашистское шествие

Однако за несколько дней до шествия муниципальный депутат Юлия Галямина, участвующая в акции, призвала участников выступить против внесения поправок в Конституцию. «Марш, который изначально планировался как марш против дискриминации, соберет тех, кто выступает против госпереворота. Потому что это дискриминация всей страны», – написала она в Twitter.