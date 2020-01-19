В центре Москвы проходит антифашистское шествие
В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад. Мероприятие согласовано с властями, его организатором выступил «Комитет 19 января». Участники пройдут по маршруту от Тверского бульвара до Пречистенки.
По данным проекта «Белый счетчик», который подсчитывает людей на акциях, к 14.45 мск на территорию проведения митинга прошли 1420 человек. Данных МВД на момент публикации не было. Один человек с плакатом «Путин уходи» был задержан, передает «ОВД-инфо». Причины неизвестны. «МБХ медиа» сообщает о семерых задержанных.
«В этой акции мемориальный и антифашистский посыл всегда сочетается с самыми актуальными темами последнего года», – говорится на странице события в Faceboоk. В этот раз организаторы планировали, что темами акции станут дело «Сети», «московское дело», экология, закон против домашнего насилия и т. д.
Однако за несколько дней до шествия муниципальный депутат Юлия Галямина, участвующая в акции, призвала участников выступить против внесения поправок в Конституцию. «Марш, который изначально планировался как марш против дискриминации, соберет тех, кто выступает против госпереворота. Потому что это дискриминация всей страны», – написала она в Twitter.
Галямина рассказала, что на акции к ней подошел начальник МВД по Центральному административному округу Москвы и предупредил, что нельзя менять тему шествия.
Выйти на шествие также призывал журналист Илья Азар. «Для меня это способ почтить память убитых, выразить свое уважение движению антифашистов и свое неприятие неонацизма», – написал он в Faceboоk.
Журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были убиты неонацистами 19 января 2009 г. в Москве. Следствие установило, что адвокат был застрелен за его политические взгляды, а журналистка – как свидетель. Стрелявшего приговорили к пожизненному сроку. Акция памяти проходит ежегодно.