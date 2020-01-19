«Яблоко» разработает альтернативные поправки в Конституцию

Внесение поправок в Конституцию – это не тот случай, когда решение должно оглашаться с трибуны, продолжил Явлинский. Поэтому «Яблоко» намерено разработать свой проект поправок. «Для этого мы создаем рабочую группу из представителей "Яблока", независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов, политиков», – говорится в заявлении. После этого партия будет добиваться проведения референдума, чтобы граждане могли заявить, чьи поправки они поддерживают.