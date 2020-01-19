«Яблоко» разработает альтернативные поправки в Конституцию
Партия «Яблоко» недовольна предложенными президентом поправками в Конституцию и намерена разработать альтернативный проект изменений Основного закона. Об этом говорится в заявлении председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского. «Яблоко» намерено добиваться рассмотрения своих предложений на референдуме.
Поправки, которые предложил президент Владимир Путин, «с юридико-правовой точки зрения туманны и непонятны», говорится в заявлении Явлинского. По его мнению, целью этих поправок является сохранение нынешней системы власти и стремление сделать ее еще более авторитарной, закрытой и экономически неэффективной.
Внесение поправок в Конституцию – это не тот случай, когда решение должно оглашаться с трибуны, продолжил Явлинский. Поэтому «Яблоко» намерено разработать свой проект поправок. «Для этого мы создаем рабочую группу из представителей "Яблока", независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов, политиков», – говорится в заявлении. После этого партия будет добиваться проведения референдума, чтобы граждане могли заявить, чьи поправки они поддерживают.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления.
В тот же день президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры.