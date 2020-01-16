Писать поправки в Конституцию будут знаменитости без юридического образования
Президент Владимир Путин в четверг провел первое собрание рабочей группы, которая займется подготовкой предложений по внесению в Конституцию объявленных в среду изменений. В состав группы, утвержденной вечером 15 января, вошли депутаты, юристы, общественные деятели, известные музыканты, артисты и спортсмены – всего более 70 человек. Многие – как, например, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, детский врач Леонид Рошаль и актер Александр Калягин – были доверенными лицами Путина на выборах президента 2018 г.
Как рассказали несколько участников совещания, это было «установочное мероприятие»: президент обрисовал задачи рабочей группы и ответил на вопросы. Обсуждение поправок начнется в пятницу: первое рабочее заседание пройдет в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, который возглавляет Талия Хабриева. Она является одним из трех сопредседателей рабочей группы наряду с руководителями профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.
Пока трудно прогнозировать ход обсуждения, признается Хабриева: «У всех свое видение, все представляют какой-то срез общества, это очень важно для легитимации обсуждения. И потом, речь все-таки идет об инициативе президента. А коль скоро так, он может сформулировать и свою версию закона о поправках, я не исключаю, что это будут два параллельных процесса. Но это не значит, что они будут идти отдельно».
На встрече Путин обозначил свое видение того, как скорректировать нормы Конституции, не затрагивая ее основ, говорит председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Задача группы – подготовить поправки, которые будут «выверены, точны и не будут иметь двойного толкования», пояснил он. Путин поставил перед группой задачу самостоятельно сформулировать поправки, о предложениях со стороны администрации президента речи не было, подчеркивает другой член группы, председатель комитета Думы по информполитике Леонид Левин: «Более того, он обратил внимание, что ждет от участников группы активной позиции по предложениям в разных сферах». Путин дал понять, что приветствует любые предложения, единственное ограничение – «ни первая, ни вторая главы [Конституции] не должны быть затронуты», добавляет депутат. По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, «никто не собирается какие-то готовые сценарии навязывать – есть базовые позиции, которые обозначены и с которыми необходимо творчески работать». Он также отмечает возможность расширить спектр предложений, но не затрагивая базовых ценностей и «ядра» Конституции.
В ходе встречи президент также объяснил, для чего требуется закрепить в Конституции социальные обязательства государства, рассказал Нилов. В частности, он отметил, что если в Основном законе будет зафиксировано, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, то нарушение такой нормы даст ему все основания спросить за это с правительства и соответствующим образом отреагировать.
«Президент во многом дал рабочей группе карт-бланш в выработке механизмов реализации тех или иных новелл. Я не исключаю, что и какие-то другие предложения возникнут, чтобы президент мог выбрать из разных вариантов то, что, по его мнению, будет оптимальным, – говорит декан факультета политологии МГУ Юрий Шутов. – Мы почувствовали совершенное доверие к нам, это большая честь и обязывает отработать». Он также отмечает настрой Путина на широкое обсуждение того пакета изменений, который будет выработан.
Однако никто из членов группы пока не может сказать, каким будет формат обсуждения, механизм его реализации тоже предстоит прописать. Это будет новый демократический институт, пока не прописанный в законодательстве, говорит Хабриева. В то же время референдум – это слишком затратно и растянуто во времени, объясняет Шутов, а необходимость изменения Конституции назрела. Конкретных сроков завершения работы президент не ставил, говорят участники заседания. Но понятно, что затягивать этот процесс не стоит, отмечает Афонин.
Не существует какого-то образца, который диктовал бы порядок работы над текстом Конституции, подчеркивает бывший помощник президента Бориса Ельцина по правовым вопросам Михаил Краснов. Текст действующей Конституции, напоминает он, писался в драматических условиях, а в итоге все равно дорабатывался в администрации президента, что в конце концов и привело к исчезновению оттуда системы сдержек и противовесов. В США вообще в свое время Филадельфийский конгресс созывали не для принятия конституции, а для переработки существующих статей конфедерации – и сейчас некоторые американские исследователи утверждают, что это был своего рода госпереворот, указывает эксперт. Но если создается рабочая группа, это все-таки должны быть юристы, рассуждает он, а не просто «сочувствующие».
Вопрос о том, почему в группу включены не только правоведы и законодатели, но и общественные деятели, с президентом не обсуждался, говорит Нилов. По его мнению, это необходимо, чтобы свою позицию по поводу поправок сформировали люди из разной среды. Включение в группу представителей различных сфер общественной жизни – это большой плюс, уверен Шутов: у них накоплен большой жизненный опыт и они в состоянии его использовать. «Текст поправок будет реально писаться на этой площадке, но, безусловно, с активным сопровождением экспертов государственно-правового управления президента», – добавляет один из членов группы.
Некоторых участников рабочей группы трудно представить в качестве экспертов по конституционному праву, так что их включение в ее состав скорее носит символический характер, считает политолог Евгений Минченко. Вероятно, смысл именно такой конфигурации группы – в «демонстрации широкой общественной дискуссии», допускает он.