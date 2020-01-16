Писать поправки в Конституцию будут знаменитости без юридического образования

На встрече Путин обозначил свое видение того, как скорректировать нормы Конституции, не затрагивая ее основ, говорит председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Задача группы – подготовить поправки, которые будут «выверены, точны и не будут иметь двойного толкования», пояснил он. Путин поставил перед группой задачу самостоятельно сформулировать поправки, о предложениях со стороны администрации президента речи не было, подчеркивает другой член группы, председатель комитета Думы по информполитике Леонид Левин: «Более того, он обратил внимание, что ждет от участников группы активной позиции по предложениям в разных сферах». Путин дал понять, что приветствует любые предложения, единственное ограничение – «ни первая, ни вторая главы [Конституции] не должны быть затронуты», добавляет депутат. По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, «никто не собирается какие-то готовые сценарии навязывать – есть базовые позиции, которые обозначены и с которыми необходимо творчески работать». Он также отмечает возможность расширить спектр предложений, но не затрагивая базовых ценностей и «ядра» Конституции.