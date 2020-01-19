Путин провел переговоры с премьером Великобритании

Пресс-служба британского премьера сообщает, что Джонсон во время переговоров напомнил президенту России о необходимости решать вместе вопросы международной безопасности, включая проблемы в Ливии, Сирии, Ираке и Иране. Джонсон также сказал Путину, что нормализация двусторонних отношений Лондона и Москвы невозможна, пока Россия «не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании».