Путин провел переговоры с премьером Великобритании
Президент Владимир Путин на конференции по Ливии в Берлине встретился с Борисом Джонсоном впервые после того, как он стал премьером Великобритании. Они обсудили ливийский военный конфликт и двусторонние отношения.
На сайте Кремля информации о встрече Путина и Джонсона нет.
Пресс-служба британского премьера сообщает, что Джонсон во время переговоров напомнил президенту России о необходимости решать вместе вопросы международной безопасности, включая проблемы в Ливии, Сирии, Ираке и Иране. Джонсон также сказал Путину, что нормализация двусторонних отношений Лондона и Москвы невозможна, пока Россия «не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании».
Кроме того, премьер Великобритании дал понять президенту России, что позиция Лондона по Солсбери не изменилась, добавила пресс-служба. Такая атака не должна повторяться, подчеркнул Джонсон.