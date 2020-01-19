CNN узнал содержание итогового коммюнике конференции по Ливии

Кроме того, в итоговом коммюнике может быть зафиксирован призыв к недопущению атак на нефтяную инфраструктуру Ливии. Накануне Национальная нефтяная корпорация страны объявила чрезвычайное положение в связи с тем, что из-за военного конфликта оказался заблокирован ряд портов для экспорта нефти. Это грозит убытками в размере $55 млн ежедневно, утверждает компания.