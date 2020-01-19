CNN узнал содержание итогового коммюнике конференции по Ливии
В Берлине 19 декабря проходит международная конференция, посвященная урегулированию военного конфликта в Ливии. В ней принимают участие делегации Германии, России, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Кроме того, на конференцию прибыли ливийские лидеры Файез Саррадж и противостоящий ему Халифа Хафтар.
Россию на форуме представляет президент Владимир Путин. Основное обсуждение началось около 17.00 мск. Ожидается, что конференция продлится не менее четырех часов.
Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе. Стороны надеются договориться о прекращении боевых действий в Ливии, примирении враждующих сторон и запуске широкого политического диалога под эгидой ООН, заявил Кремль.
Как сообщает CNN, которому удалось ознакомиться с черновиком итогового коммюнике, в нем предусмотрено введение санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня. Кроме того, в проекте документа говорится о недопустимости вмешательства других стран во внутренние дела Ливии, утверждает телеканал.
Кроме того, в итоговом коммюнике может быть зафиксирован призыв к недопущению атак на нефтяную инфраструктуру Ливии. Накануне Национальная нефтяная корпорация страны объявила чрезвычайное положение в связи с тем, что из-за военного конфликта оказался заблокирован ряд портов для экспорта нефти. Это грозит убытками в размере $55 млн ежедневно, утверждает компания.
В понедельник, 13 января, представители руководства России и Турции провели в Москве перекрестные переговоры с лидерами двух конфликтующих в Ливии сторон – Сарраджем, возглавляющим Правительство национального согласия, и фельдмаршалом Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией. Российскую и турецкую стороны представляли министры обороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар и министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию велись почти восемь часов. Но они не привели к подписанию соглашения о прекращении огня.