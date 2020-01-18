Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что нефтяные терминалы на востоке и в центральной части Ливии закрыты, с 18 января экспорт нефти из них прекращен. По данным телеканала, порты заблокировали силы ЛНА. Reuters утверждает, что к закрытию объектов причастны протестующие местные жители, которые выступают против того, чтобы правительство национального согласия (ПНС) получало выручку от продажи сырья.