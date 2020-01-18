Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) ряда портов для экспорта нефти. Соответствующее заявление компания опубликовала в Faceboоk.
Ограничение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 000 баррелей в сутки и к финансовым убыткам в размере $55 млн ежедневно, говорится в сообщении NOK.
Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что нефтяные терминалы на востоке и в центральной части Ливии закрыты, с 18 января экспорт нефти из них прекращен. По данным телеканала, порты заблокировали силы ЛНА. Reuters утверждает, что к закрытию объектов причастны протестующие местные жители, которые выступают против того, чтобы правительство национального согласия (ПНС) получало выручку от продажи сырья.
В Ливии, где фактически установилось двоевластие (с одной стороны ЛНА, с другой – ПНС), продолжается вооруженный конфликт. 19 января в Берлине состоится международная конференция, на которой будут обсуждаться пути его разрешения.