Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине
Президент Владимир Путин 19 января посетит Берлин, где примет участие в международной конференции по Ливии, сообщается на сайте Кремля.
Ожидается, что на конференции будут обсуждаться пути урегулирования ливийского кризиса, в том числе прекращение боевых действий, примирение враждующих сторон и запуск диалога под эгидой ООН. По итогам обсуждения участники подпишут итоговый документ, отражающий ключевые договоренности.
В каком формате будет проходить конференция и кто в ней примет участие, власти Германии пока до конца не определились, подготовка к встрече продолжается. Об этом ранее сообщил журналистам официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
В понедельник, 13 января, представители руководства России и Турции провели в Москве перекрестные переговоры с лидерами двух конфликтующих в Ливии сторон — Файезом Сарраджем, возглавляющим Правительство национального согласия, и фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией. Российскую и турецкую стороны представляли министры обороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар и министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию велись почти восемь часов. Но они не привели к подписанию соглашения о прекращении огня.