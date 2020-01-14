Срыв московских переговоров о перемирии в Ливии может помешать конференции в Берлине
Во вторник командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, участвовавший накануне в межливийских переговорах при посредничестве России и Турции, покинул Москву без подписания с правительством национального согласия (ПНС) соглашения о прекращении боевых действий в Ливии. В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны готовы оказать вооруженную поддержку ПНС во главе с Файезом Сарраджем, если «путчист Хафтар продолжит действовать против законного ливийского правительства и наших братьев». «Мы не раздумывая преподадим ему урок, который он заслуживает», – пригрозил Эрдоган. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров, пообещал, что Москва и Анкара продолжат усилия по установлению мира в Ливии. А в Минобороны России добавили, что командующий ЛНА положительно воспринял итоговое заявление, но перед его подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен.
По словам человека, близкого к Минобороны России, в Москве и Саррадж, и Хафтар подтвердили свои намерения по установлению бессрочного перемирия – это дает надежду на то, что берлинская конференция по Ливии, намеченная на 19 января, все же состоится. Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, на мероприятие приглашены Саррадж, Хафтар, представители США, России, Великобритании, Турции, Египта, ООН и ЕС.