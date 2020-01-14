Срыв московских переговоров о перемирии в Ливии может помешать конференции в Берлине

Во вторник командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, участвовавший накануне в межливийских переговорах при посредничестве России и Турции, покинул Москву без подписания с правительством национального согласия (ПНС) соглашения о прекращении боевых действий в Ливии. В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны готовы оказать вооруженную поддержку ПНС во главе с Файезом Сарраджем, если «путчист Хафтар продолжит действовать против законного ливийского правительства и наших братьев». «Мы не раздумывая преподадим ему урок, который он заслуживает», – пригрозил Эрдоган. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров, пообещал, что Москва и Анкара продолжат усилия по установлению мира в Ливии. А в Минобороны России добавили, что командующий ЛНА положительно воспринял итоговое заявление, но перед его подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен.