Перемирия в Ливии так и не удалось достичь

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар настроен на продолжение боевых действий в стране и выступает против политического урегулирования кризиса, заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, если столкновения непосредственно затронут ливийскую столицу Триполи, бои могут продолжаться годами и Ливии будет грозить развал. Глава минобороны Турции Хулуси Акар, в свою очередь, сообщил, что «было бы преждевременным говорить, что режим прекращения огня в Ливии потерпел неудачу». Министр напомнил, что на конференцию по ливийскому урегулированию в Берлин 19 января прилетят представители обеих сторон конфликта – Хафтар и Фаез Саррадж (возглавляет Правительство национального согласия в Триполи). Правда, по словам директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева, в итоговом документе берлинской конференции по Ливии не будет содержаться конкретных параметров перемирия, все ограничится призывом к «инклюзивному политическому диалогу, прекращению огня, доскональному соблюдению оружейного эмбарго».