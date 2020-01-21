Украинский пассажирский самолет в Иране был сбит двумя ракетами «Тор-М1»
Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит после взлета под Тегераном двумя зенитными ракетами «Тор-М1». Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана о расследовании авиакатастрофы.
Отчет опубликован сегодня 21 января на сайте организации. Согласно его данным, самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит двумя ракетами малой дальности M1-TOR («Тор-М1»). В результате их попадания лайнер потерпел крушение, отмечается в отчете.
ЗРК «Тор-М1» — зенитно-ракетный комплекс советского, а позднее российского производства. «Тор» был разработан концерном «Алмаз-Антей» и принят на вооружение в 1986 году. Его ударная сила– восемь зенитных управляемых ракет. ЗРК «Тор» и его модификации стоят на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, Кипра и Украины. У Ирана на вооружении Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции может быть до 30 таких комплексов.
11 января власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел рано утром из Тегерана в Киев, через несколько минут после взлета самолет упал. Он успел набрать высоту 2400 м, после чего исчез с радаров диспетчеров аэропорта.
Вооруженные силы Ирана сообщали, что лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект. Из-за этого по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 граждан Украины
16 января правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 — Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины — заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших, а также провести «тщательное, независимое и прозрачное международное расследование».