Украинский пассажирский самолет в Иране был сбит двумя ракетами «Тор-М1»

ЗРК «Тор-М1» — зенитно-ракетный комплекс советского, а позднее российского производства. «Тор» был разработан концерном «Алмаз-Антей» и принят на вооружение в 1986 году. Его ударная сила– восемь зенитных управляемых ракет. ЗРК «Тор» и его модификации стоят на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, Кипра и Украины. У Ирана на вооружении Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции может быть до 30 таких комплексов.