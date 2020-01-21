Крашенинников оценил вероятность «обнуления» сроков Путина

Продолжительность президентского срока закрепляет статья 81 Конституции. Основной закон в текущей редакции гласит, что одно и то же лицо не может занимать больше двух президентских сроков подряд. Формулировка позволила Путину в 2012 г. снова участвовать в выборах президента, после того как Дмитрий Медведев руководил государством с 2008 по 2012 г.