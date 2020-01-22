Мишустин утвердил состав руководителей аппарата правительства

Единственным первым заместителем Григоренко стал Валерий Сидоренко, который работает в аппарате правительства с июня 2012 г., а до этого в Минфине был одним из авторов идеи перехода бюджета на государственные программы. В должности первого замруководителя аппарата Сидоренко сменит Сергея Приходько, который покинул Белый дом.