Мишустин утвердил состав руководителей аппарата правительства
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил состав руководителей аппарата правительства. Накануне вице-премьером и руководителем аппарата правительства стал бывший замруководителя ФНС Дмитрий Григоренко.
Единственным первым заместителем Григоренко стал Валерий Сидоренко, который работает в аппарате правительства с июня 2012 г., а до этого в Минфине был одним из авторов идеи перехода бюджета на государственные программы. В должности первого замруководителя аппарата Сидоренко сменит Сергея Приходько, который покинул Белый дом.
Помимо Сидоренко у руководителя аппарата правительства будет еще 9 заместителей. В том числе, бывший руководитель комитета Госдумы по делам СМИ Леонид Левин, бывший замминистра финансов Илья Трунин, а также бывшие сотрудники ФНС: заместитель руководителя ФНС Светлана Андрющенко, руководитель управления интерактивных сервисов Ольга Чепурина и руководитель управления кадров Игорь Шевченко. Руководителем протокола Мишустина стала Наталья Савина, которая занимала аналогичную должность в ФНС.
Пресс-секретарем Мишустина и директором департамента пресс-службы стал Борис Беляков, который работал пресс-секретарем Мишустина в налоговой службе. Таким образом, аппарат правительства покидает Олег Осипов, который был пресс-секретарем бывшего премьера Дмитрия Медведева после ухода Натальи Тимаковой.
Директором департамента формирования гособоронзаказа стал Борис Наконечный, который до этого был начальником управления планирования, формирования и реализации гособоронзаказа Министерства обороны.
Департамент сопровождения законотворческой деятельности правительства возглавил бывший замминистра культуры Павел Степанов, курировавший киноотрасль и театры.