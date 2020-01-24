Прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже
Прокуратура Болгарии после получения данных от агентства национальной безопасности заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. Ведомство начало досудебное разбирательство, но дело было закрыто в связи с дипломатической неприкосновенностью подозреваемых, имена которых не раскрываются.
В ходе расследования прокуратура Болгарии установила, что гражданин России, аккредитованный при посольстве в Софии как первый секретарь консульского отдела, якобы с 2017 г. собирал сведения об избирательном процессе в стране. Другой дипломат, приписанный к торговому представительству России в Болгарии, с октября 2018 г. занимался разведкой в области энергетической безопасности Болгарии. Прокуратура отмечает, что он уже успел собрать информацию, полученную от осведомленных лиц, и передать «в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве».
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила, что с большой долей вероятности оба дипломата будут объявлены персонами нон-грата и высланы из страны. Она добавила, что в министерство будет вызван российский посол.
Посол России в Софии Анатолий Макаров не получал официальной информации о выдвинутых обвинениях, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией об обвинениях, и переадресовал вопрос в МИД России.
Подозрения в шпионаже поступили на следующий день после того, как Болгария официально предъявила обвинения трем гражданам России по делу об отравлении бизнесмена Эмилиана Гебрева. Страна выдала ордер на их розыск и арест на территории Евросоюза, а также занесла их в публичный «красный бюллетень» Интерпола.