Прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже

В ходе расследования прокуратура Болгарии установила, что гражданин России, аккредитованный при посольстве в Софии как первый секретарь консульского отдела, якобы с 2017 г. собирал сведения об избирательном процессе в стране. Другой дипломат, приписанный к торговому представительству России в Болгарии, с октября 2018 г. занимался разведкой в области энергетической безопасности Болгарии. Прокуратура отмечает, что он уже успел собрать информацию, полученную от осведомленных лиц, и передать «в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве».