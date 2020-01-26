ТАСС: СКР прекратил уголовное дело экс-гендиректора «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда, которому инкриминировалась растрата свыше 220 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в отношении других фигурантов уголовные дела также прекращены. Защита Меламеда, по данным агентства, от комментариев отказалась.
По версии следствия, Меламед в 2008 г. организовал растрату средств госкорпорации, заключив договор об оказании консультационных услуг с ИФД «Алемар». Ему помогали бывший финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров и заместитель гендиректора «Роснано» Андрей Малышев. В результате компания, совладельцем которой был сам Меламед, в течение полугода получала средства от госкорпорации. Так, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый «золотой парашют», утверждали следователи.
Дело рассматривал Черемушкинский районный суд Москвы. Всем троим фигурантам были предъявлены обвинения в растрате в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Срок давности по этой статье – десять лет. Меламеда и Понурова задержали и отправили под арест. Находящийся за границей Малышев был объявлен в международный розыск и арестован заочно. В мае 2017 г. фигурантов освободили в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Меламед и Понуров вину не признали.
Показания по делу давал председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он заявлял, что решение о проведении тендера, который выиграл ИФД «Алемар», инициировал лично он, а не Меламед.