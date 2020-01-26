ТАСС: СКР прекратил уголовное дело экс-гендиректора «Роснано» Меламеда

Дело рассматривал Черемушкинский районный суд Москвы. Всем троим фигурантам были предъявлены обвинения в растрате в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Срок давности по этой статье – десять лет. Меламеда и Понурова задержали и отправили под арест. Находящийся за границей Малышев был объявлен в международный розыск и арестован заочно. В мае 2017 г. фигурантов освободили в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Меламед и Понуров вину не признали.