Бывшие топ-менеджеры «Роснано» Меламед и Понуров освобождены

Бывший гендиректор «Роснано» Леонид Меламед, обвиняемый в растрате более 220 млн руб., освобожден из-под домашнего ареста. Как сообщил РБК источник во ФСИН, он был освобожден «в связи с истечением предельного срока содержания». Это же сообщает информированный источник ТАСС, по словам которого из сизо освобожден и бывший финдиректор «Роснано» Святослав Понуров, проходивший по тому же делу. «Накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова – под стражей, в связи с чем они были освобождены», – сказал собеседник ТАСС. Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова, добавил он: «Обвинительное заключение не утверждено и возвращено следователю для устранения нарушений». Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что оба фигуранта дела о растрате вышли на свободу 10 мая.

В Мосгорсуде «Интерфаксу» подтвердили, что к ним не поступало ходатайств о продлении избранных ранее фигурантам мер пресечения.

Наконец, освобождение Меламеда «РИА Новости» подтвердил его адвокат Руслан Кожура. «Да, Леониду Меламеду отменена мера пресечения в виде домашнего ареста, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу», — сказал он.

Меламед был под домашним арестом с 3 июля 2015 г., свою вину он не признает. Понуров был под арестом с 7 июля. Свидетелем по делу является гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, который по собственной инициативе дал показания следствию 10 июля. В своем блоге Чубайс писал, что компания убеждена, что «по результатам дальнейшего рассмотрения будет доказана невиновность всех подозреваемых». Чубайс был введен в заблуждение обвиняемыми и следствие было готово намерено доказать ему, что преступление было. Как передавал в феврале 2016 г. «Интерфакс», это говорилось в письменных возражениях следователя ГСУ СКР Сергея Михайлова, оглашенных в Мосгорсуде. Если же Чубайс не изменит точку зрения, «следствием будет рассматриваться вопрос о его причастности к расследуемому преступлению», предупреждал Михайлов.

В последний раз в марте Мосгорсуд продлевал меру пресечения для Меламеда и Понурова до 11 мая. Следствие просило оставить их под стражей и под домашним арестом до начала июня. На тот момент, по словам следователя, обвиняемые практически ознакомились с 70 томами уголовного дела.

В июле 2015 г. СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008 и 2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн руб. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

О том, что расследование дела завершено, было объявлено в Мосгорсуде 27 июня 2016 г. Судья Анатолий Костюков тогда сообщил, что фигуранты дела были уведомлены об этом 25 мая того года и в тот же день Меламеду было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Экс-гендиректору корпорации было предъявлено обвинение в организации растраты (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, он устроил в «Роснанотех» подконтрольных ему лиц - Андрея Малышева на должность зампреда правления, а Святослава Понурова - на должность финдиректора. Затем Меламед «инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации «Роснанотех» услуг, необходимости в которых не было», утверждало следствие. В 2008 г. Понуров, как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме «Алемар», после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал Малышев. В дальнейшем все акты приемки оказанных этой фирмой услуг согласовывались Понуровым и утверждались Малышевым. После этого Понуров подписывал предъявляемые счета к оплате. Таким образом, в период с февраля по июль 2009 г. необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн руб., считает следствие. При этом «Алемар» в итоге не выполнил заявленные в договоре работы и «с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации. Причем продукция этой фирмы не использовалась сотрудниками «Роснано», что «полностью подтверждается материалами уголовного дела».

В начале августа 2015 г. стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал банковский счет Леонида Меламеда на 227 млн руб. Как объяснял тогда адвокат Руслан Кожура, арест был произведен по просьбе самого Меламеда, который, хотя и не признает вины, но готов сотрудничать со следствием, одной из важнейших функций которого является взыскание нанесенного ущерба. Его клиент предложил депонировать на отдельном банковском счете средства для обеспечения возмещения ущерба на тот случай, если его вина будет установлена судом. Сами средства, по словам адвоката Меламеда, он взял в долг у друзей.