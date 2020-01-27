«Коммерсантъ»: ЦИК готовит голосование по поправкам к Конституции до их принятия
Центральная избирательная комиссия начала подготовку к общероссийскому голосованию по поправками в Конституцию. ЦИК поручил проверить готовность к его проведению региональным избиркомам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников закрытого видеосовещания. Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что правовых оснований для этого у ЦИК до принятия закона о поправках нет.
По данным газеты, на совещании обсуждалось, что само голосование пройдет на основании закона о поправках к Конституции и внутренних актов ЦИК. При его проведении планируется использовать системы ГАС «Выборы» и «Мобильный избиратель». Последняя позволяет избирателю голосовать независимо от места постоянной или временной регистрации. Представителям региональных избиркомов поручили проанализировать готовность их регионов к организации голосования и отчитаться в понедельник, 27 января.
Председатель ЦИКа Элла Памфилова на совещании заявила, что задачей избиркомов является провести голосование так, чтобы не было сомнений в его итогах и обвинений в ангажированности. Как сообщил в выступлении зампред ЦИКа Николай Бурляев, к середине февраля, когда закон о поправках вступит в силу, в региональные избиркомы поступят необходимые для голосования информационные материалы. Они будут оплачиваться из средств региональных и муниципальных бюджетов. Решение о наблюдении за ходом голосование, по предложению Памфиловой, будет принимать Общественная палата.
Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию и вынести их на всеобщее голосование. 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках. Второе чтение пройдет 11 февраля. Поправки в числе прочего предусматривают расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок общероссийского голосования по законопроекту предполагается прописать ко второму чтению.