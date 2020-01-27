«Коммерсантъ»: ЦИК готовит голосование по поправкам к Конституции до их принятия

Председатель ЦИКа Элла Памфилова на совещании заявила, что задачей избиркомов является провести голосование так, чтобы не было сомнений в его итогах и обвинений в ангажированности. Как сообщил в выступлении зампред ЦИКа Николай Бурляев, к середине февраля, когда закон о поправках вступит в силу, в региональные избиркомы поступят необходимые для голосования информационные материалы. Они будут оплачиваться из средств региональных и муниципальных бюджетов. Решение о наблюдении за ходом голосование, по предложению Памфиловой, будет принимать Общественная палата.