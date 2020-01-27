Партия роста предложила Мишустину казахский опыт освобождения от налогов

В письме предлагается объявить налоговую амнистию для предприятий малого бизнеса. Сами меры поддержки отечественного бизнеса в нем названы «апробированными на практике решениями, уже давшими положительные результаты в других странах». Среди них кроме освобождения от налогов и налоговой амнистии — дешевое беззалоговое кредитование, проектное рефинансирование кредитов под 0% годовых, сокращение сроков амортизации для нового оборудования и возможность амортизации как по налогу на прибыль, так и по налогам на имущество и НДС.