В Аналитическом центре при правительстве сменился руководитель
Новым руководителем Аналитического центра при правительстве стал Константин Калинин, говорится в распоряжении правительства, копия которого есть у «Ведомостей». Назначение подтвердил представитель Аналитического центра. По его словам, вопрос с новой должностью предыдущего руководителя центра Владислава Онищенко пока не решен. Причины смены руководителя представитель он назвать не смог.
«Ведомости» ожидают комментариев представителя правительства. Связаться с Онищенко не удалось.
Ранее источники РБК, близкие к правительству, рассказали, что Онищенко будет понижен до первого заместителя руководителя организации. Собеседники издания уточнили, что новый руководитель центра — Калинин — занимает пост заместителя начальника управления Федеральной службы охраны (ФСО). Один из источников РБК объяснил смену руководителя организации назначением нового правительства и сменой курирующего вице-премьера.
Аналитический центр занимается экспертной поддержкой работы правительства. В правительстве Дмитрия Медведева его курировал Максим Акимов, не вошедший в состав нового кабинета министров. Куратором центра при новом премьере Михаиле Мишустине в правительстве стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Калинин – заместитель начальника отдела Управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО. Он участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 г., в подготовке зимней Универсиады в 2019 г. в Красноярске и других спортивных мероприятий, в том числе чемпионата мира по хоккею 2016 г., который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. В 2010 г. Калинин получил благодарность президента за участие в подготовке и проведении Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Его профиль есть на сайте Ночной хоккейной лиги. «Ведомости» направили запрос в ФСО.