В Аналитическом центре при правительстве сменился руководитель

Калинин – заместитель начальника отдела Управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО. Он участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 г., в подготовке зимней Универсиады в 2019 г. в Красноярске и других спортивных мероприятий, в том числе чемпионата мира по хоккею 2016 г., который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. В 2010 г. Калинин получил благодарность президента за участие в подготовке и проведении Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Его профиль есть на сайте Ночной хоккейной лиги. «Ведомости» направили запрос в ФСО.