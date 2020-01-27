Депутаты пяти стран оспорили полномочия делегации России ПАСЕ

Россия вернулась в ПАСЕ в июне 2019 г. С 2014 г. российская делегация не участвовала в ассамблее из-за запрета, наложенного в ответ на аннексирование Россией Крыма. За возвращение России в ПАСЕ проголосовало 188 депутатов. 62 человека проголосовали против, а десять – воздержались. Оспаривание полномочий произошло в первый день зимней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.