Депутаты пяти стран оспорили полномочия делегации России ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поставили под вопрос полномочия делегации России, сообщает «РИА Новости». Полномочия оспорили делегаты пяти стран – Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы, сообщил в Twitter директор департамента международных организаций МИД Грузии Шалва Цискарашвили.
Заявление позволило передать вопрос на рассмотрение мониторинговой комиссии ПАСЕ, которая должна будет подготовить доклад в течение 24 часов. Основанием для оспаривания полномочий, согласно регламенту ПАСЕ, могут являться нарушение основных принципов Совета Европы, систематическое нарушение договоренностей или отстутсвие кооперации с мониторинговой комиссией.
Россия вернулась в ПАСЕ в июне 2019 г. С 2014 г. российская делегация не участвовала в ассамблее из-за запрета, наложенного в ответ на аннексирование Россией Крыма. За возвращение России в ПАСЕ проголосовало 188 депутатов. 62 человека проголосовали против, а десять – воздержались. Оспаривание полномочий произошло в первый день зимней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.