Медведев рассказал о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве»

Медведев 15 января объявил об отставке правительства. Новым премьером стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности, председателем является президент Владимир Путин. После отставки правительства Медведева на пост вице-премьера, курирующего спорт и культуру, был назначен Дмитрий Николаевич Чернышенко. Бывший вице-премьер, ранее отвечавший за ТЭК, Дмитрий Николаевич Козак стал заместителем руководителя администрации президента. В свою очередь Дмитрий Николаевич Патрушев и Дмитрий Николаевич Кобылкин сохранили за собой посты министра сельского хозяйства и министра природных ресурсов и экологии соответственно.