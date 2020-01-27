Медведев рассказал о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пошутил о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве», передает ТАСС.
«Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает (бывший вице-премьер Козак – "Ведомости"), то второй (вице-премьер Дмитрий Чернышенко – "Ведомости") его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой», – сказал Медведев после того, как заслушал на заседании партии доклад Чернышенко.
Медведев 15 января объявил об отставке правительства. Новым премьером стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности, председателем является президент Владимир Путин. После отставки правительства Медведева на пост вице-премьера, курирующего спорт и культуру, был назначен Дмитрий Николаевич Чернышенко. Бывший вице-премьер, ранее отвечавший за ТЭК, Дмитрий Николаевич Козак стал заместителем руководителя администрации президента. В свою очередь Дмитрий Николаевич Патрушев и Дмитрий Николаевич Кобылкин сохранили за собой посты министра сельского хозяйства и министра природных ресурсов и экологии соответственно.