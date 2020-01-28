В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Позже управление Следственного комитета по Ростовской области сообщило об обнаружении двух тел в частном доме, находящемся в Западном переулке в городе Зернограде. Личности убитых ведомство не раскрыло, однако уточнило, что речь идет о депутате заксобрания Ростовской области и его супруге. На телах убитых обнаружены многочисленные рубленые раны, сообщило ведомство.