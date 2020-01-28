В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу
Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга погибли, сообщила пресс-служба парламента региона.
Позже управление Следственного комитета по Ростовской области сообщило об обнаружении двух тел в частном доме, находящемся в Западном переулке в городе Зернограде. Личности убитых ведомство не раскрыло, однако уточнило, что речь идет о депутате заксобрания Ростовской области и его супруге. На телах убитых обнаружены многочисленные рубленые раны, сообщило ведомство.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Следствие пытается установить обстоятельства произошедшего.
Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что основная версия следствия – убийство с целью ограбления. «Это никак не связано с его законодательной деятельностью», – заявил ТАСС председатель комитета по аграрной политике и делам казачества заксобрания по Ростовской области Вячеслав Василенко.
Алабушеву было 64 года. Он был избран депутатом заксобрания Ростовской области VI созыва от партии «Единая Россия» в сентябре 2018 г. Алабушев также возглавлял Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И. Г. Калиниченко.