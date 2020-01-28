ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра 16 января. В 90-х он возглавлял ЗАО «Международный компьютерный клуб». Однако деятельность МКК носила преимущественно не коммерческий, а общественный характер – проведение компьютерного форума и других проектов по информатизации и формированию цивилизованного компьютерного рынка в России. Как следствие, обороты фирмы были небольшие: с 1998 по 2014 г., когда МКК закрыли, годовая выручка клуба не превышала 8,2 млн руб., а чистая ежегодная прибыль была в среднем около 250 000 руб. В 1998 г. Мишустин стал замминистра по налогам и сборам, а в 2004 г., после ликвидации этого министерства, возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В декабре 2006 г. Мишустин возглавил специальное агентство, которое занялось реализацией одного из самых амбициозных проектов тогдашнего министра экономического развития Германа Грефа – созданием особых экономических зон. При руководителе Мишустине РосОЭС были открыты первые экономические зоны – в Татарстане, Дубне и Зеленограде. Уйдя с госслужбы в 2008 г., Мишустин перешел на работу в инвестбанк – он стал президентом группы компаний UFG Asset Management. Там он в 2009 г. заработал около 79 млн руб., писали «Ведомости» со ссылкой на ответ налоговиков. Однако уже в 2010 г. снова стал чиновником – возглавил ФНС.