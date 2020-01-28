Мишустин распределил обязанностями между вице-премьерами

Первый вице-премьер Андрей Белоусов займется разработкой основных направлений социально-экономического развития России и будет курировать нацпроекты, а также достижение национальных целей развития, зафиксированных в указе президента Владимира Путина. Однако за вопросы подготовки федерального бюджета станет отвечать не Белоусов, а руководитель аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ему же поручены вопросы регулирования алкогольного рынка и торговли, а также «обязательная» для руководителя аппарата тема законопроектной деятельности правительства.