Мишустин распределил обязанностями между вице-премьерами
Премьер Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями — вице-премьерами.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов займется разработкой основных направлений социально-экономического развития России и будет курировать нацпроекты, а также достижение национальных целей развития, зафиксированных в указе президента Владимира Путина. Однако за вопросы подготовки федерального бюджета станет отвечать не Белоусов, а руководитель аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ему же поручены вопросы регулирования алкогольного рынка и торговли, а также «обязательная» для руководителя аппарата тема законопроектной деятельности правительства.
Куратором цифровой экономики, культуры, спорта и СМИ стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. За вице-премьером Юрием Борисовым закреплены развитие оборонной промышленности, ТЭК и энергетики. Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство, вопросы экологии и земельных отношений. Сохранившая должность вице-премьера Татьяна Голикова будет заниматься социальными вопросами, в том числе курировать демографию, образование и здравоохранение.
Вице-премьер Марат Хуснулин помимо ожидавшегося развития строительного рынка стал куратором Крыма и Калининградской области. Вице-премьер Юрий Трутнев продолжит заниматься Дальним Востоком. Вице-премьеру Алексею Оверчуку поручено курировать СНГ и Евразийский экономический союз.