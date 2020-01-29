Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

После всех согласований Великобритания должна покинуть ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля. Однако фактически до конца 2020 г. взаимоотношения Лондона и Брюсселя не изменятся. Великобритании и ЕС еще предстоит заключить торговое соглашение на время переходного периода после Brexit.