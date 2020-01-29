Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение o Brexit, передает Sky News. Голосование на заседании Европарламента было формальным и было проведено после того, как высокопоставленные представители ЕС официально одобрили соглашение, отмечает британский телеканал.
Ранее документ подписали председатель Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. До этого законопроект о выходе Великобритании из ЕС одобрил британский парламент, затем его подписала королева Елизавета II.
После всех согласований Великобритания должна покинуть ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля. Однако фактически до конца 2020 г. взаимоотношения Лондона и Брюсселя не изменятся. Великобритании и ЕС еще предстоит заключить торговое соглашение на время переходного периода после Brexit.
Изначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться в марте 2019 г., но из-за разногласий сторон срок выхода был перенесен на конец октября. Ранее британский премьер Борис Джонсон настаивал на том, что Brexit должен произойти не позже 31 октября. В итоге ЕС сдвинул срок до 31 января 2020 г.