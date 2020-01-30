Посольство России в США назвало новые санкции из-за Крыма ничего не меняющими рестрикциями

«Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России», — говорится в публикации на странице в социальной сети. По оценке ее авторов, администрации США пытается «в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы» в республике Крым и происходящее там укрепление местных органов управления. Вашингтон не может смириться с успехами «в реализации масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом», — говорится в опубликованном релизе.