Посольство России в США назвало новые санкции из-за Крыма ничего не меняющими рестрикциями
Авторы новых санкций в отношении России наносят ущерб собственным интересам и подрывают основу для сотрудничества двух стран. Об этом заявило посольство России в США на своей странице в Facebook. Накануне в санкционный список США был добавлены восемь физических лиц и российская транспортная компания АО «ТК «Гранд сервис экспресс».
«Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России», — говорится в публикации на странице в социальной сети. По оценке ее авторов, администрации США пытается «в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы» в республике Крым и происходящее там укрепление местных органов управления. Вашингтон не может смириться с успехами «в реализации масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом», — говорится в опубликованном релизе.
Как сообщил в среду, 29 января, американский минфин, санкции введены в отношении председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой, председателя горизбиркома Севастополя Сергея Даниленко и его заместителя Лидии Басовой, начальника отдела организации избирательного процесса аппарата горизбиркома Севастополя Екатерины Пырковой, секретаря севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаила Развожаева и гендиректора «Гранд сервис экспресса» Александра Ганова (бывший первый вице-губернатор Тамбовской области).
«Гранд сервис экспресс» является единственным оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. На этом направлении она использует 166 одно- и двухэтажных вагонов, которые компания взяла в долгосрочную аренду у «Крымских железных дорог» – их закупило Росимущество. До этого «Гранд сервис экспресс» работал только на маршруте Москва – Санкт-Петербург.