Медведев будет получать 618 000 рублей в месяц на новой работе
Бывший премьер Дмитрий Медведев будет получать 618 000 руб. в месяц в должности зампредседателя Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В 2018 г. в должности премьера Медведев заработал всего 9,9 млн руб., следует из его декларации. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб. в год.
У Медведева, как у бывшего президента, есть право на ежемесячное пожизненное содержание. Закон предусматривает, что оно составляет от 75% зарплаты президента. Однако его не выплачивают, если бывший президент работает госслужащим.
Среди имущества премьера (согласно последней опубликованной декларации), квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», а также арендуемый на 49 лет участок площадью 4700 кв. м. Его жена Светлана задекларировала два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартиру в безвозмездном пользовании (367,8 кв. м) и автомобиль Volkswagen Golf. Никаких доходов она не имеет.
Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Он это сделал после того, как президент анонсировал кардинальные изменения Конституции. Новым премьером назначен Михаил Мишустин, до назначения он возглавлял Федеральную налоговую службу. После отставки Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности, при этом раньше такой должности в штате Совбеза не было.