Медведев будет получать 618 000 рублей в месяц на новой работе

Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Он это сделал после того, как президент анонсировал кардинальные изменения Конституции. Новым премьером назначен Михаил Мишустин, до назначения он возглавлял Федеральную налоговую службу. После отставки Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности, при этом раньше такой должности в штате Совбеза не было.