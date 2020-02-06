В Кремле ввели новую процедуру проверки из-за коронавируса
В Кремле изменились правила досмотра участников мероприятий с участием президента Владимира Путина. Помимо стандартной поверки документов «человек с тепловизором в руках» замеряет у посетителей температуру тела. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист «Дождя» и кремлевского пула Антон Желнов.
Дополнительную проверку прошла и корреспондент «Ведомостей» Светлана Бочарова, которая аккредитовалась на запланированное на 6 февраля совместное заседание президиума Госсовета и президентского совета по науке.
В Кремле предприняты дополнительные меры предосторожности против коронавируса, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий. «Это мера предосторожности», — отметил он.
Вспышка коронавируса зафиксирована в китайском городе Ухань. По данным национальной комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент подтверждены случаи заболевания вирусом у 28 018 человек в Китае. ВОЗ сообщает, что еще 191 случай заражения зафиксирован в остальных странах, в том числе два случая – в России.