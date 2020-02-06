В Кремле ввели новую процедуру проверки из-за коронавируса

Вспышка коронавируса зафиксирована в китайском городе Ухань. По данным национальной комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент подтверждены случаи заболевания вирусом у 28 018 человек в Китае. ВОЗ сообщает, что еще 191 случай заражения зафиксирован в остальных странах, в том числе два случая – в России.