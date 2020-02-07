СМИ: под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Хайруллин родился в 1970 г. В 1990-е гг. он руководил компанией «Эдельвейс-М» и основал кондитерскую фабрику «Регина». С 1996 по 2003 г. был гендиректором пивоваренной компании «Красный Восток». С 2008 г. Хайруллин возглавлял Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). В 1999 г. Хайруллин избрался депутатом в Госсовет Татарстана, в 2003 г. стал депутатом Госдумы. Согласно декларации, доход депутата в 2019 г. составил 159,09 млн руб.