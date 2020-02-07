СМИ: под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА «Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники. По информации источника ТАСС в Госдуме, еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.
Вертолет Bell 406 компании «Восток транс» разбился в 65 км от Казани, в окрестностях населенного пункта Лаишево, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Приволжской транспортной прокуратуры Майи Ивановой. По ее словам, на его борту были три человека. Вертолет полностью разрушен, отметила она.
С вертолета службы спасения видно, что один человек ходит вокруг вертолета. Спасательный вертолет не смог сесть в месте авиакатастрофы из-за лесополосы. По словам Ивановой, последний раз вертолет выходил на связь, когда находился в 28 км от Казани.
Спасатели выехали на место крушения на судне с воздушной подушкой, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб республики. В пресс-службе МЧС России агентству уточнили, что вертолет следовал из Левашево в Матюшино. Место падения вертолета обнаружено в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. На его борту находились пилот и два пассажира.
Бывшая помощника Хайруллина рассказала телеканалу РЕН ТВ, что депутат имел собственный вертолет. По ее словам, он нередко самостоятельно управлял им. В АО «Эдельвейс корпорейшн» Хайруллина телеканалу сообщили, что депутат действительно весь день 7 февраля использовал для перемещения вертолет.
Хайруллин родился в 1970 г. В 1990-е гг. он руководил компанией «Эдельвейс-М» и основал кондитерскую фабрику «Регина». С 1996 по 2003 г. был гендиректором пивоваренной компании «Красный Восток». С 2008 г. Хайруллин возглавлял Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). В 1999 г. Хайруллин избрался депутатом в Госсовет Татарстана, в 2003 г. стал депутатом Госдумы. Согласно декларации, доход депутата в 2019 г. составил 159,09 млн руб.