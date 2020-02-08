МЧС направило гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом
МЧС России направило гуманитарную помощь Китаю в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Самолет с грузом вылетел днем 8 февраля из подмосковного аэропорта «Жуковский», сообщается на сайте министерства.
Отправить гуманитарную помощь Китаю поручили президент Владимир Путин и правительство России, отмечается в сообщении. На борту самолета – медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.
Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (24 953). В целом в мире вирусом заразились 34 878 человек, скончались 723.