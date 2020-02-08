Военнослужащий в Таиланде открыл стрельбу по посетителям торгового центра
На северо-востоке Таиланда, в городе Накхонратчасима, произошла стрельба. По предварительным данным, погибли как минимум 12 человек, передает газета «Кхаосод». Огонь по покупателям в торговом центре открыл военнослужащий. Многие получили ранения, поэтому число жертв может возрасти, отмечает издание.
По данным Bangkok Post, перед тем как начать стрельбу в торговом центре, военнослужащий застрелил троих офицеров в городе Корате. Затем он угнал военный автомобиль и отправился в соседний населенный пункт.
Позже полиция Таиланда подтвердила, что вооруженный солдат убил 10 посетителей торгового центра, а перед этим застрелил двоих своих сослуживцев. О судьбе стрелка официально пока ничего не сообщается. Агентство Sputnik пишет, что он захватил 16 заложников.
О мотивах военнослужащего пока ничего не сообщается. Свое нападение он транслировал на странице в Facebook. Соцсеть уже заблокировала аккаунт.