Военнослужащий в Таиланде открыл стрельбу по посетителям торгового центра

Позже полиция Таиланда подтвердила, что вооруженный солдат убил 10 посетителей торгового центра, а перед этим застрелил двоих своих сослуживцев. О судьбе стрелка официально пока ничего не сообщается. Агентство Sputnik пишет, что он захватил 16 заложников.