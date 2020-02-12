ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран

Первые подозрения по поводу криптографии спецслужб появились после публикации в 70-ых годах прошлого века переписки между представителем Агентства национальной безопасности и основателем Crypto AG. Объекты слежки получали предупреждения и из-за недостаточно осторожных заявлений чиновников США, в том числе президента Рональда Рейгана. В 1992 г., отмечается в докладе ЦРУ, один из продавцов оборудования был арестован в Иране. Немецкое BND после этого скандала вышло из операции, а ЦРУ выкупило долю германской разведки в компании и продолжало работу. По словам бывших и нынешних американских чиновников, активы компании были проданы только в 2018 г. К этому времени она утратила свои позиции из-за развития технологий онлайн-шифрования.