ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало шифровальное оборудование подконтрольной швейцарской компании Crypto AG, чтобы изучать содержание секретной переписки более 120 государств мира в течение почти 50 лет. Об этом пишет The Washington Рost со ссылкой на отчет центра ЦРУ по изучению разведки (2004 г.) и устные рассказы немецких разведчиков из БНД, датированные 2008 г. Их газета получила в сотрудничестве с немецкими тележурналистам из ZDF.
ЦРУ и БНД, которое выступало партнером американским спецслужб, отказались от комментариев WP, хотя официальные лица США и Германии не оспаривали подлинность документов, пишет издание. По данным газеты, Crypto AG принадлежала ЦРУ в партнерстве с западногерманскими спецслужбами. Компания начала работать на США во время Второй мировой войны. Тогда она создавала шифровальные механические машины для американских войск. С развитием технологий шифрования компания стала одним из крупнейших производителей электронного шифровального оборудования в мире. В числе ее клиентов были правительства Ирана, стран Латинской Америки, Индии, Пакистана, Ватикана, Ливии и других государств. Россия и Китай никогда не сотрудничали с Crypto AG.
Операция двух спецслужб сначала носила кодовое название «Тезаурус», а затем — «Рубикон». С 1970 г. ЦРУ и Агентство национальной безопасности вместе с партнерами в ФРГ контролировали деятельность швейцарской компании по разработке технологии, обходу алгоритмов шифрования, найму сотрудников и продажам. Разведчики двух стран следили за иранскими муллами во время захвата заложников в 1979 г., передавали разведданные о вооруженных силах Аргентины Великобритании во время Фолклендской войны, отслеживали убийства южноамериканских диктаторов и поздравления ливийских чиновников по поводу теракта в берлинской дискотеке в 1986 г.
Первые подозрения по поводу криптографии спецслужб появились после публикации в 70-ых годах прошлого века переписки между представителем Агентства национальной безопасности и основателем Crypto AG. Объекты слежки получали предупреждения и из-за недостаточно осторожных заявлений чиновников США, в том числе президента Рональда Рейгана. В 1992 г., отмечается в докладе ЦРУ, один из продавцов оборудования был арестован в Иране. Немецкое BND после этого скандала вышло из операции, а ЦРУ выкупило долю германской разведки в компании и продолжало работу. По словам бывших и нынешних американских чиновников, активы компании были проданы только в 2018 г. К этому времени она утратила свои позиции из-за развития технологий онлайн-шифрования.