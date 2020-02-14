Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово»

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович. По ее словам, Арашукова долгое время переводили из одной камеры в другую. По какой причине, она не уточнила. Теперь же бывшего сенатора поместили в камеру, в которой находится Абызов.