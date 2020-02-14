Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово»
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович. По ее словам, Арашукова долгое время переводили из одной камеры в другую. По какой причине, она не уточнила. Теперь же бывшего сенатора поместили в камеру, в которой находится Абызов.
«И похоже, экс-сенатор рад новому соседу, им есть о чем поговорить»
Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 г. В этот же день он был лишен неприкосновенности. Политика обвинили в участии в преступном сообществе, в давлении на свидетеля и организации убийств в 2010 г. зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Фраля Шебзухова. Арашуков вину не признает.
Абызова задержали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Бывший министр вину не признает.