Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

По информации ТАСС, вертолет принадлежал авиакомпании «Скол». На его борту были семь пассажиров и три члена экипажа. Вертолет сильно разрушен, сел вне населенных пунктов, заявил источник ТАСС. «В 400–500 м от аэропорта Сабетты он попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, обломав лопасти и перевернувшись на крышу», – уточнил он. По его словам, зажатыми в кабине оказались два члена экипажа. Вертолет перевозил сотрудников компании «Газпромнефть-гео».