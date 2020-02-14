Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. На борту вертолета были 10 человек. Двое оказались зажаты, уточнило агентство.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о пострадавших в результате жесткой посадки. Сколько именно человек пострадали, неизвестно. По утверждению источника, вертолет сел в Ямальском районе. «По предварительной информации от командира, погибших нет», – сказал источник.
По информации ТАСС, вертолет принадлежал авиакомпании «Скол». На его борту были семь пассажиров и три члена экипажа. Вертолет сильно разрушен, сел вне населенных пунктов, заявил источник ТАСС. «В 400–500 м от аэропорта Сабетты он попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, обломав лопасти и перевернувшись на крышу», – уточнил он. По его словам, зажатыми в кабине оказались два члена экипажа. Вертолет перевозил сотрудников компании «Газпромнефть-гео».