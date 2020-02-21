Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Украина, по словам Путина, в ходе разрыва отношений с Россией потеряла «ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение – происходит фактическая деиндустриализация». Он также назвал отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата разрушением единства Русской православной церкви. При этом президент отмечает, что в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским удалось договориться по некоторым ключевым моментам – об обмене пленными и о поставках газа.