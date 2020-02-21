Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции
Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС. Объединение возможностей двух стран невыгодно другим, заявил президент, поэтому заинтересованные стороны «будут делать все, чтобы нас растаскивать».
«Они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов»
Украина, по словам Путина, в ходе разрыва отношений с Россией потеряла «ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение – происходит фактическая деиндустриализация». Он также назвал отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата разрушением единства Русской православной церкви. При этом президент отмечает, что в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским удалось договориться по некоторым ключевым моментам – об обмене пленными и о поставках газа.