ЦИК призвал волонтеров разъяснить поправки в Конституцию

Поправки, одобренные Госдумой в первом чтении, предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Сейчас рабочая группа по поправкам в Конституцию готовит расширенную редакцию ко второму чтению. Ранее в интервью «Коммерсанту» Памфилова сказала, что бюллетень не будет содержать себе информацию о сути поправок в Конституцию, так как их текст «ни в какой бюллетень вместиться не могут». Она отметила, что текст будет доноситься другими способами, в том числе через мобильное приложение ЦИК, а на избирательных участках разместят брошюры с разъяснениями.