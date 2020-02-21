ЦИК призвал волонтеров разъяснить поправки в Конституцию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подписала соглашение с Ассоциацией волонтерских центров о запуске проекта «Волонтеры Конституции», сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Его участники в преддверии голосования по поправкам в Основной закон будут разъяснять гражданам их.
Всего в ходе проекта планируется отобрать 100 000 добровольцев по всей России. В течение двух недель до дня голосования волонтеры, которые до этого пройдут курс обучения, будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования. Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в торговых центрах, на вокзалах, в парках и других местах массового скопления людей.
Поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Волонтеры присутствовали на послании президента, отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. К настоящему времени уже создан неформальный штаб «Волонтеров Конституции», проект готов развернуть работу в течение двух недель. «Будем помогать россиянам разобраться в этих поправках, расскажем россиянам о том, что поменяется в их жизни», – пообещал Метелев.
Поправки, одобренные Госдумой в первом чтении, предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Сейчас рабочая группа по поправкам в Конституцию готовит расширенную редакцию ко второму чтению. Ранее в интервью «Коммерсанту» Памфилова сказала, что бюллетень не будет содержать себе информацию о сути поправок в Конституцию, так как их текст «ни в какой бюллетень вместиться не могут». Она отметила, что текст будет доноситься другими способами, в том числе через мобильное приложение ЦИК, а на избирательных участках разместят брошюры с разъяснениями.