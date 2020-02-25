ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»

В августе 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Гаскарова, Гущина, а также Александра Марголина и Елену Кохтареву виновными по «болотному делу». Кохтарева получила условный срок, Гущин – 2,5 года лишения свободы, Гаскаров и Марголин – по 3,5 года. Гущин был освобожден из колонии в августе 2015 г., Марголин вышел на свободу в феврале 2016 г., Гаскаров – в конце октября 2016 г. В середине октября 2016 г. ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы Гаскарова и Гущина.