ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения в деле Алексея Гаскарова и Ильи Гущина, осужденных по «болотному делу», и присудил им по 10 000 евро компенсации, говорится в опубликованном на сайте суда решении. Гаскарову также назначена компенсация судебных издержек в размере 8000 евро. Гаскаров и Гущин были признаны виновными в столкновениях с полицией в ходе массовых беспорядков в мае 2012 г. на Болотной площади.
ЕСПЧ постановил, что уголовное преследование Гаскарова и Гущина было нарушением свободы собраний, а также признал нарушением повторное осуждение Гущина за одни и те же действия – сначала его привлекли к административной ответственности, а потом к уголовной. На выплату компенсации фигурантам «болотного дела» России отвели три месяца, по истечении этого срока на сумму выплат будут начисляться проценты.
В августе 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Гаскарова, Гущина, а также Александра Марголина и Елену Кохтареву виновными по «болотному делу». Кохтарева получила условный срок, Гущин – 2,5 года лишения свободы, Гаскаров и Марголин – по 3,5 года. Гущин был освобожден из колонии в августе 2015 г., Марголин вышел на свободу в феврале 2016 г., Гаскаров – в конце октября 2016 г. В середине октября 2016 г. ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы Гаскарова и Гущина.