Белый дом уведомил конгресс о продлении санкций против России по Украине
Администрация президента США направила в конгресс уведомление о продлении на год санкций против России, которые были введены в 2014 г. для защиты территориальной целостности Украины. Теперь они действуют до 6 марта 2021 г. , говорится в тексте уведомления, опубликованном пресс-службой Белого дома.
«Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 г., и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 г., 20 марта 2014 г., 19 декабря 2014 г. и 20 сентября 2018 г., чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 г.», — говорится в документе за подписью Дональда Трампа. «Действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов»,— отмечается в нем.
Санкции против России пролонгируются ежегодно, в случае их отмены президент США за 90 дней до окончания срока действия этих мер должен уведомить конгресс США о своем решении. Действие ограничительных и запретительных мер касается ряда официальных должностных лиц России, компаний, крупных предпринимателей, а также представителей властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Накануне сенаторы-демократы потребовали принять санкции против России в связи с информацией национальной разведки о вмешательстве в кампанию по выборам президента США (пройдут в ноябре 2020 г.). Белый дом отрицает наличие таких данных, американские СМИ сообщали по итогам встречи конгрессменов с представителями разведки, что Россия может оказывать поддержку Дональду Трампу и Берни Сандерсу, сенатору, который может стать кандидатом в президенты от демократов.