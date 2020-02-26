Белый дом уведомил конгресс о продлении санкций против России по Украине

«Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 г., и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 г., 20 марта 2014 г., 19 декабря 2014 г. и 20 сентября 2018 г., чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 г.», — говорится в документе за подписью Дональда Трампа. «Действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов»,— отмечается в нем.