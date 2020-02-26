Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента. День будет ознаменовываться ежегодно 26 февраля – в эту же дату в 2014 г. в республике прошли столкновения между сторонниками и противниками присоединения Крыма к России. На момент публикации копия указа не появилась на сайте президента.
Заявление было сделано на форуме Age of Crimea 2020, проводящемся министерством культуры, молодежи и спорта Украины. Зеленский назвал возвращение контроля над Крымом «бесспорной частью национальной идеи» украинцев, а также своей целью как президента Украины. Кремль «категорически не согласен» с формулировкой, озвученной Зеленским, заявил РБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: согласно официальной позиции, она «никоим образом не соответствует положению дел».
Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта 2014 г. По официальным данным, более чем 95% проголосовавших жителей Крыма и Севастополя высказались за присоединение регионов к России.