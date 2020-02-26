Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента. День будет ознаменовываться ежегодно 26 февраля – в эту же дату в 2014 г. в республике прошли столкновения между сторонниками и противниками присоединения Крыма к России. На момент публикации копия указа не появилась на сайте президента.