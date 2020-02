Предвыборный штаб Трампа заявил об иске против The New York Times

Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что подал в суд на газету The New York Times из-за материала о связях с Россией, передает CNBC заявление штаба; черновик искового заявления о клевете размещен на сайте кампании. Предметом иска стала статья «Настоящая "услуга за услугу" между Трампом и Россией» (The Real Trump-Russia Quid Pro Quo), написанная бывшим исполнительным редактором The New York Times Максом Френкелем в разделе «Мнения» в 2019 г.