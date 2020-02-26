Предвыборный штаб Трампа заявил об иске против The New York Times
Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что подал в суд на газету The New York Times из-за материала о связях с Россией, передает CNBC заявление штаба; черновик искового заявления о клевете размещен на сайте кампании. Предметом иска стала статья «Настоящая "услуга за услугу" между Трампом и Россией» (The Real Trump-Russia Quid Pro Quo), написанная бывшим исполнительным редактором The New York Times Максом Френкелем в разделе «Мнения» в 2019 г.
Френкель рассуждает в колонке, что встреча Трампа и членов его предвыборного штаба с российскими юристами, которая прошла в июне 2016 г. в небоскребе Trump Tower, привела к договоренности между олигархией Владимира Путина и будущим президентом США. Штаб Трампа отмечает, что встреча не привела к какой бы то ни было сделке между Россией и предвыборным штабом — это подтверждают как результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, так и другие статьи The New York Times. Статья Френкеля не соответствует действительности и клеветническая по своей сути, утверждает истец. На момент публикации газета не дала публичный комментарий.
На прошлой неделе The New York Times со ссылкой на пять источников сообщила, что американские спецслужбы предупредили конгрессменов о попытке России повлиять на президентские выборы 2020 г. Раскрытие информации, утверждало издание, вызвало недовольство со стороны Трампа: президент США посчитал, что заявления могут быть использованы против него.