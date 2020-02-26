Предвыборный штаб Трампа заявил об иске против The New York Times

Френкель рассуждает в колонке, что встреча Трампа и членов его предвыборного штаба с российскими юристами, которая прошла в июне 2016 г. в небоскребе Trump Tower, привела к договоренности между олигархией Владимира Путина и будущим президентом США. Штаб Трампа отмечает, что встреча не привела к какой бы то ни было сделке между Россией и предвыборным штабом — это подтверждают как результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, так и другие статьи The New York Times. Статья Френкеля не соответствует действительности и клеветническая по своей сути, утверждает истец. На момент публикации газета не дала публичный комментарий.