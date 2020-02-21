NYT: у разведки США есть данные об «участии» России в выборах президента США

5 февраля сенат США оправдал Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса. По первой статье обвинения при поименном голосовании невиновным его признали 52 сенатора против 48. По второй статье – 53 сенатора против 47. Трампа обвиняли в том, что он пытался заставить президента Украины Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена, претендующего на участие в выборах от демократов, и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской компании Burisma в 2014–2019 гг.