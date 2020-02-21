NYT: у разведки США есть данные об «участии» России в выборах президента США
Американская разведка предупредила законодателей из палаты представителей конгресса о попытках России поддержать Дональда Трампа на выборах президента в ноябре. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять человек, которые знакомы с этим предупреждением. Оно было оглашено на закрытой встрече чиновников разведки с конгрессменами 13 февраля.
Как пишет газета со ссылкой на свои источники, раскрытие информации об «участии» России в выборах вызвало недовольство со стороны Трампа и конгрессменов-республиканцев. Так, Трамп пожаловался, что эти заявления могут быть использованы против него. Особое раздражение президента вызывало присутствие при раскрытии информации демократа-конгрессмена Адама Шиффа, который выступал главным обвинителем Трампа во время импичмента.
Издание отмечает, что некоторые представители разведки сочли высказывания сотрудника Национальной разведки Шелби Пирсона, сделанные им на встрече с конгрессменами, тактической ошибкой. По их мнению, предупреждение было оглашено в слишком резких выражениях. NYT пишет, что Трамп после этого выразил недовольство уходящему со своего поста директору Национальной разведки Джозефу Магуайру. В среду, 19 февраля Трамп объявил, что Магуайра заменит посол США в Германии Ричарда Гренель.
5 февраля сенат США оправдал Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса. По первой статье обвинения при поименном голосовании невиновным его признали 52 сенатора против 48. По второй статье – 53 сенатора против 47. Трампа обвиняли в том, что он пытался заставить президента Украины Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена, претендующего на участие в выборах от демократов, и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской компании Burisma в 2014–2019 гг.