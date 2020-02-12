Демократам трудно выбрать соперника для Дональда Трампа

По итогам праймериз в Нью-Гэмпшире дополнительных делегатов смогла получить только первая тройка кандидатов: теперь Буттиджича поддерживают 22 делегата, Сандерса – 21, Уоррен – восемь, Клобушар – семь, а Байдена – шесть. Именно делегаты на съезде партии в июле выдвинут кандидата в президенты. Но внутрипартийные голосования пока прошли только в двух штатах, а для номинации необходимо заручиться поддержкой 1990 делегатов. Успехи Сандерса, популярного среди молодежи и людей с низкими доходами, беспокоят лидеров демпартии, пишет Financial Times. Он может стать самым радикальным кандидатом от демократов с 1972 г. (тогда республиканцу Ричарду Никсону противостоял выступавший резко против войны во Вьетнаме демократ Джордж Макговерн. – «Ведомости»), поэтому они опасаются, что у него будет мало шансов против Трампа. «Мне нравится Берни. Он честный и говорит то, что думает, – приводит издание слова экс-губернатора Пенсильвании Эда Ренделла. – Но он не может победить, потому что Америка не проголосует за социалиста».