Демократам трудно выбрать соперника для Дональда Трампа
Праймериз (простое предварительное голосование) в Нью-Гэмпшире не помогли демократической партии США выявить наиболее подходящего соперника для Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента. Как и на кокусах (другой вид предварительного голосования в США, связанного с собраниями активистов) в Айове, в лидерах оказались сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич, в то время как бывший вице-президент Джо Байден снова потерпел фиаско.
После подсчета 96% голосов за Сандерса проголосовали 25,9% избирателей, за Буттиджича – 24,4%. Третье место благодаря хорошему выступлению на дебатах неожиданно заняла сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (19,8%), а далее с большим отставанием идут сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,3%) и Байден (8,4%). Отставшие от них сенатор от Колорадо Майкл Беннет и бизнесмен Эндрю Янг вышли из президентской гонки.
По итогам праймериз в Нью-Гэмпшире дополнительных делегатов смогла получить только первая тройка кандидатов: теперь Буттиджича поддерживают 22 делегата, Сандерса – 21, Уоррен – восемь, Клобушар – семь, а Байдена – шесть. Именно делегаты на съезде партии в июле выдвинут кандидата в президенты. Но внутрипартийные голосования пока прошли только в двух штатах, а для номинации необходимо заручиться поддержкой 1990 делегатов. Успехи Сандерса, популярного среди молодежи и людей с низкими доходами, беспокоят лидеров демпартии, пишет Financial Times. Он может стать самым радикальным кандидатом от демократов с 1972 г. (тогда республиканцу Ричарду Никсону противостоял выступавший резко против войны во Вьетнаме демократ Джордж Макговерн. – «Ведомости»), поэтому они опасаются, что у него будет мало шансов против Трампа. «Мне нравится Берни. Он честный и говорит то, что думает, – приводит издание слова экс-губернатора Пенсильвании Эда Ренделла. – Но он не может победить, потому что Америка не проголосует за социалиста».
8%
составило снижение рейтинга Джо Байдена после поражения в Айове, по данным RealClearPolitics
Многие эксперты считают, что в итоге демократы объединятся вокруг любого более умеренного соперника Сандерса. «Сейчас главное преимущество [Сандерса] в том, что он противостоит пяти или шести умеренным кандидатам», – утверждает стратег Зак Петканас, работавший в штабе Хиллари Клинтон перед выборами 2016 г. (цитата по FT). Сандерс, видимо, понимает это. После Нью-Гэмпшира он призвал партию поддержать любого соперника Трампа: «Не имеет значения, кто победит. Хотя мой штаб, конечно, надеется, что это будем мы. Нам нужно объединиться и победить самого опасного президента в современной истории этой страны».
У изначально считавшегося фаворитом Байдена было мало шансов на победу в Айове и Нью-Гэмпшире, но его результаты оказались хуже ожидаемых. Он надеется наверстать упущенное на кокусах в Неваде и праймериз в Южной Каролине в конце февраля, так как там живет больше афроамериканцев. На их поддержку Байден надеется как вице-президент при первом чернокожем президенте США Бараке Обаме. Но, как показал опрос Квиннипэкского университета, поддержка Байдена среди этого слоя населения уменьшилась до 27% по сравнению с 49% в начале месяца.
Пока не ясно, как изменит ход президентской гонки миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он включится в борьбу только во время «супервторника» 3 марта, когда пройдет голосование сразу в 14 штатах и Американском Самоа. Предполагается, что отсутствие явного фаворита может сыграть на руку Блумбергу, пишет Reuters. Опросы показывают, что его поддержка в последние недели растет.