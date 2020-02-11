Шансы Джо Байдена на участие в выборах президента США зависят от Нью-Гемпшира

К опросам по Нью-Гемпширу надо относиться осторожно, предупреждает президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Во-первых, многое зависит от независимых избирателей, а их симпатии прогнозировать сложнее, чем у партийных активистов. Во-вторых, Нью-Гемпшир нередко голосует «назло» Айове и выбирает другого кандидата, указывает эксперт: «Но в этот раз в Айове результат могут считать удачным для себя все лидеры гонки, кроме Байдена. К тому же, Нью-Гемпшир – это соседний штат с Вермонтом, который представляет в сенате Сандерс, значит, его шансы увеличиваются». Наконец, серьезно вырос рейтинг у Клобушар, после того как она ярче всех выступила на дебатах демократов в пятницу, напоминает Макаренко: «Она импонирует умеренным, которые считают, что Сандерс – слишком левый кандидат для итогового противостояния, поэтому ищут подходящего центриста. Фаворитом среди них считался Байден, но пока он выступает неудачно. А на дебатах сделал почти детскую ошибку: заявил, что «оступился в Айове и, возможно, оступится и в Нью-Гемпшире». Подобные аргументы еще никому не помогали завоевать голоса».