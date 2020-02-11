Шансы Джо Байдена на участие в выборах президента США зависят от Нью-Гемпшира
В американском штате Нью-Гемпшир во вторник начались праймериз к президентским выборам в ноябре 2020 г. В отличие от штата Айова, где неделю назад стартовала предвыборная гонка, в Нью-Гемпшире проходят не собрания партийных активистов (кокусы), а голосования-праймериз. В них участвуют сторонники партий и независимые избиратели, которые могут выбрать кандидата любой партии.
По данным RealClearPolitics, сенатор от Вермонта Берни Сандерс мог рассчитывать на 28,7% голосов, а победитель кокусов в Айове, экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич – на 21,3%. Около 11% опросы сулили сразу трем кандидатам – сенаторам Эми Клобушар (Миннесота) и Элизабет Уоррен (Массачусетс) и бывшему вице-президенту и лидеру общенациональной гонки Джозефу Байдену. После неудачи в Айове, где он занял лишь пятое место, Нью-Гемпшир станет последним шансом Байдена, считают эксперты. «Больше всего поддержки он может получить в Неваде и Южной Каролине, но это не поможет ему компенсировать неудачи на ранних праймериз, – приводит Financial Times мнение аналитика Чарли Кука. – Ему нужно чудо именно в Нью-Гемпшире».
Президент Дональд Трамп призвал поддерживающих его независимых избирателей отправиться на праймериз демократов и выбрать самого слабого кандидата, передает The Wall Street Journal. Большинство советников президента считают, что легче всего ему будет победить Сандерса. У самого Трампа среди однопартийцев нет реальных конкурентов – на кокусе в Айове он набрал 97,1%.
К опросам по Нью-Гемпширу надо относиться осторожно, предупреждает президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Во-первых, многое зависит от независимых избирателей, а их симпатии прогнозировать сложнее, чем у партийных активистов. Во-вторых, Нью-Гемпшир нередко голосует «назло» Айове и выбирает другого кандидата, указывает эксперт: «Но в этот раз в Айове результат могут считать удачным для себя все лидеры гонки, кроме Байдена. К тому же, Нью-Гемпшир – это соседний штат с Вермонтом, который представляет в сенате Сандерс, значит, его шансы увеличиваются». Наконец, серьезно вырос рейтинг у Клобушар, после того как она ярче всех выступила на дебатах демократов в пятницу, напоминает Макаренко: «Она импонирует умеренным, которые считают, что Сандерс – слишком левый кандидат для итогового противостояния, поэтому ищут подходящего центриста. Фаворитом среди них считался Байден, но пока он выступает неудачно. А на дебатах сделал почти детскую ошибку: заявил, что «оступился в Айове и, возможно, оступится и в Нью-Гемпшире». Подобные аргументы еще никому не помогали завоевать голоса».
Если Байден сможет выдержать это поражение, то в дальнейшем вполне может выступить более успешно в других штатах: и в Айове, и в Нью-Гемпшире минимальная доля афроамериканского населения, а именно они больше всего поддерживают Байдена, поясняет политолог. Если же он морально не оправится, это откроет новые возможности для Майкла Блумберга, который уже приближается к третьему месту в национальных опросах, не поучаствовав пока ни в одних праймериз. «Для всех демократов главная мотивация при выборе кандидата – это его способность победить Трампа. Традиционная мудрость гласит: надо завоевать неопределившегося центристского избирателя, но Трамп в 2016 г. этой мудростью пренебрег и победил», – отмечает Макаренко.