Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден провалился в Айове

Успех Сандерса в Айове ожидаем, а результат Буттиджича напоминает резкий скачок Франсуа Фийона на праймериз французской партии «Республиканцы» в 2016 г., поясняет президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Фийона тогда поддержали католики, выступающие против усыновления детей однополыми парами, а Буттиджича – наоборот. При низкой явке небольшая активная группа – в этом случае ЛГБТ-сообщество – может резко мобилизоваться и сильно повлиять на результат». Но в конечном итоге Буттиджич неизбираем, шансы Байдена тоже низки, считает эксперт: во-первых, по нему очень ударят провал в Айове и ожидаемая неудача в Нью-Гемпшире, а во-вторых, его позиции очень ослабил импичмент Трампу. Соответственно, среди умеренных кандидатов повышаются шансы Уоррен и миллиардера Блумберга, который, возможно, на это и рассчитывает и пока не спешит вступать в гонку (он игнорировал кампанию в Айове), уточняет Минченко. «Что касается Сандерса, его очень не любит демократический истеблишмент, но если процесс отбора будет честным и открытым, а не как в 2016 г., с подтасовками в пользу Хиллари Клинтон, остановить его будет трудно. К тому же риторика Трампа в последнее время позволяет понять, что он рассчитывает, что его соперником будет Сандерс. Например, в недавнем обращении к нации он много времени посвятил критике социализма. Вопрос в том, смирится ли с таким раскладом истеблишмент в демпартии», – подчеркивает Минченко.