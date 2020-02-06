Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден провалился в Айове
Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич. По итогам подсчета 97% голосов он набрал 26,2% – всего на 0,1 процентного пункта больше, чем сенатор от Вермонта Берни Сандерс. За ними с 18,2% следует сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, и лишь на 4-м месте (15,8%) – бывший вице-президент Джозеф Байден, который, по прогнозам, мог занять 2-е место после Сандерса или даже стать победителем. Выборы в Айове проходили в форме кокусов – собраний активистов, сопровождаемых дебатами.
Самый молодой из лидеров президентской гонки, 38-летний открытый гей Буттиджич представляет умеренное крыло демократов, в то время как 78-летнего Сандерса, называющего себя социалистом, поддерживают самые левые круги в партии, указывает Associated Press. Из-за технических проблем офис демократической партии в Айове объявил результаты только в четверг, спустя три дня после самих кокусов. Задержка вызвала острую реакцию кандидатов и СМИ, а также насмешки со стороны республиканцев и действующего президента Дональда Трампа, который уверенно победил на кокусах своей партии, набрав 97,1%.
Айова – малонаселенный штат на Среднем Западе, но результаты местных кокусов важны, поскольку отбор партийных кандидатов традиционно начинается именно здесь. Обычно победитель кокусов в Айове получает мощный толчок уже на старте кампании, становясь на несколько дней, до следующих праймериз в Нью-Гемпшире (в этом году – 11 февраля), главным объектом внимания СМИ. На последних четырех президентских выборах кандидатами от демократов были как раз те, кто победил на кокусах в Айове. В то же время, по опросам AtlasIntel, 23,3% избирателей уверены, что в финальном противостоянии с Трампом самые высокие шансы у Байдена. 17,8% ставят на конечную победу Сандерса, 12,1% – бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а на Буттиджича только 3,5%.
Успех Сандерса в Айове ожидаем, а результат Буттиджича напоминает резкий скачок Франсуа Фийона на праймериз французской партии «Республиканцы» в 2016 г., поясняет президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Фийона тогда поддержали католики, выступающие против усыновления детей однополыми парами, а Буттиджича – наоборот. При низкой явке небольшая активная группа – в этом случае ЛГБТ-сообщество – может резко мобилизоваться и сильно повлиять на результат». Но в конечном итоге Буттиджич неизбираем, шансы Байдена тоже низки, считает эксперт: во-первых, по нему очень ударят провал в Айове и ожидаемая неудача в Нью-Гемпшире, а во-вторых, его позиции очень ослабил импичмент Трампу. Соответственно, среди умеренных кандидатов повышаются шансы Уоррен и миллиардера Блумберга, который, возможно, на это и рассчитывает и пока не спешит вступать в гонку (он игнорировал кампанию в Айове), уточняет Минченко. «Что касается Сандерса, его очень не любит демократический истеблишмент, но если процесс отбора будет честным и открытым, а не как в 2016 г., с подтасовками в пользу Хиллари Клинтон, остановить его будет трудно. К тому же риторика Трампа в последнее время позволяет понять, что он рассчитывает, что его соперником будет Сандерс. Например, в недавнем обращении к нации он много времени посвятил критике социализма. Вопрос в том, смирится ли с таким раскладом истеблишмент в демпартии», – подчеркивает Минченко.