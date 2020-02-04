Избирательная кампания в США началась с технических проблем

Сторонники демократической партии в Айове выбирают из 11 претендентов, среди которых бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Кандидатам нужно набрать не менее 15% голосов, чтобы продолжить участвовать в предвыборной гонке. Как пишет Bloomberg, результаты голосования должны показать, кто из участников президентской гонки пользуется наибольшей поддержкой избирателей в начале предвыборной кампании. По прогнозам RealClearPolitics, фаворитом гонки в Айове является социалист Берни Сандерс, однако на общенациональном уровне он пока уступает Байдену, который обещал вернуться к политике Барака Обамы в сфере здравоохранения и проводить более жесткий курс в отношении России.