Избирательная кампания в США началась с технических проблем
В США предвыборная кампания к президентским выборам началась с техническими проблемам. Демократическая партия США не смогла вовремя огласить итоги партийных собраний (кокусы, вид праймериз) в штате Айова из-за проблем с мобильным приложением, по которому результаты голосования передаются с 1700 участков в штаб партии, пишет Bloomberg.
По словам представителя Демократической партии Мэнди МакКлюр, проблема связана именно с работой приложения и речи о хакерской атаке не идет. Помимо электронных данных результаты голосования фиксировали на бумаге и с помочью фото, что позволяет сопоставить полученные данные и избежать ошибок, указывает она. Оглашение результатов может быть отложено на несколько дней, пишет Bloomberg. Избирательная комиссия еще не приняла решение о том, когда будут обнародованы итоги голосования, сообщил агентству источник, знакомых с процессом подсчета голосов.
Сторонники демократической партии в Айове выбирают из 11 претендентов, среди которых бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Кандидатам нужно набрать не менее 15% голосов, чтобы продолжить участвовать в предвыборной гонке. Как пишет Bloomberg, результаты голосования должны показать, кто из участников президентской гонки пользуется наибольшей поддержкой избирателей в начале предвыборной кампании. По прогнозам RealClearPolitics, фаворитом гонки в Айове является социалист Берни Сандерс, однако на общенациональном уровне он пока уступает Байдену, который обещал вернуться к политике Барака Обамы в сфере здравоохранения и проводить более жесткий курс в отношении России.
У консерваторов, как и ожидалось, разгромную победу на партийных собраниях в Айове одержал Дональд Трамп, набравший 97,1% голосов.