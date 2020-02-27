Трамп пригрозил американской прессе исками за «ложные комментарии»
Президент США Дональд Трамп пообещал обращаться в суд каждый раз, когда столкнется с «ложными комментариями» в свой адрес в прессе. Так Трамп прокомментировал решение своего предвыборного штаба подать иск к газете The New York Times, передает ТАСС с брифинга президента в Белом доме.
По словам Трампа, предметом иска стали «в корне ложные комментарии», а газета «за последние годы часто публиковала неправду». «Пусть это теперь будет работать через суды», – сказал президент. Он добавил, что будет еще больше исков, если пресса продолжит публикации «за пределами комментариев».
Ранее, 26 февраля, предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что подал в суд на газету The New York Times из-за публикации «Настоящая «услуга за услугу» между Трампом и Россией» (The Real Trump-Russia Quid Pro Quo), написанной бывшим исполнительным редактором The New York Times Максом Френкелем в разделе «Мнения» в 2019 г. Френкель рассуждает в колонке, что встреча Трампа и членов его предвыборного штаба с российскими юристами, которая прошла в июне 2016 г. в небоскребе Trump Tower, привела к договоренности между олигархией Владимира Путина и будущим президентом США.
Штаб Трампа отмечает, что встреча не привела к какой бы то ни было сделке между Россией и предвыборным штабом – это подтверждают как результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, так и другие статьи в самой газете. Статья Френкеля не соответствует действительности и клеветническая по своей сути, утверждает истец. Сам Трамп всегда отрицал какие-либо контакты с официальными лицами России в период избирательной кампании 2016 г., как и российские власти – попытки вмешаться в выборы в США.