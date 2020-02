Трамп пригрозил американской прессе исками за «ложные комментарии»

Ранее, 26 февраля, предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что подал в суд на газету The New York Times из-за публикации «Настоящая «услуга за услугу» между Трампом и Россией» (The Real Trump-Russia Quid Pro Quo), написанной бывшим исполнительным редактором The New York Times Максом Френкелем в разделе «Мнения» в 2019 г. Френкель рассуждает в колонке, что встреча Трампа и членов его предвыборного штаба с российскими юристами, которая прошла в июне 2016 г. в небоскребе Trump Tower, привела к договоренности между олигархией Владимира Путина и будущим президентом США.