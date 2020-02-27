Трамп пригрозил американской прессе исками за «ложные комментарии»

Штаб Трампа отмечает, что встреча не привела к какой бы то ни было сделке между Россией и предвыборным штабом – это подтверждают как результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, так и другие статьи в самой газете. Статья Френкеля не соответствует действительности и клеветническая по своей сути, утверждает истец. Сам Трамп всегда отрицал какие-либо контакты с официальными лицами России в период избирательной кампании 2016 г., как и российские власти – попытки вмешаться в выборы в США.