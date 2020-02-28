Конституционный суд отказал Москальковой в разъяснении постановления о митингах

В ответе Москальковой КС напоминает о том, что в своем решении он уже говорил: причинение или реальная угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям выступает в качестве обязательного признака объективной стороны состава преступления, поэтому при рассмотрении уголовного дела суды должны исследовать вопрос о причинении такого вреда или реальной угрозе его причинения именно в отношении указанного деяния. Сами по себе административные акты не могут иметь преюдициального значения. Однако из ходатайства уполномоченного следует, что оно обусловлено не столько отсутствием определенности в правовых позициях суда, сколько «некоторыми сомнениями, вызванными их правоприменительной трактовкой в судебных актах, принятых по делу К. А. Котова». Но оценка им уже дана в определении суда по жалобе самого Котова, а проверка законности судебных решений по конкретному делу к компетенции суда не относится, напомнил Конституционный суд.