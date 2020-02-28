Конституционный суд отказал Москальковой в разъяснении постановления о митингах
Конституционный суд отказался разъяснить уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой свое постановление № 2-П , принятое в феврале 2017 г., в котором он признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1 УК (о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митинга). Определение опубликовано на сайте суда.
Москалькова просила разъяснить суть решения, в котором суд указал, что к лишению свободы за неоднократное участие в несанкционированном митинге можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу. Формально состав преступления образует наличие как минимум трех запротоколированных нарушений в течение 180 дней. Но образуется ли состав преступления, если такие нарушения (или хотя бы одно из них) не повлекли указанных тяжких последствий, задает вопрос уполномоченный. И обязаны ли суды подтверждать наличие таких последствий.
Ходатайство Москальковой было подано в связи с обращением к ней Константина Котова, которого осудили в прошлом году по ст. 212.1 к четырем годам колонии за то, что он участвовал в несанкционированных акциях, «тем самым создавая помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры и движению пешеходов». В январе этого года Конституционный суд отказался признать неконституционной ст. 212.1 по жалобе Котова, но потребовал пересмотреть вынесенный ему приговор.
В ответе Москальковой КС напоминает о том, что в своем решении он уже говорил: причинение или реальная угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям выступает в качестве обязательного признака объективной стороны состава преступления, поэтому при рассмотрении уголовного дела суды должны исследовать вопрос о причинении такого вреда или реальной угрозе его причинения именно в отношении указанного деяния. Сами по себе административные акты не могут иметь преюдициального значения. Однако из ходатайства уполномоченного следует, что оно обусловлено не столько отсутствием определенности в правовых позициях суда, сколько «некоторыми сомнениями, вызванными их правоприменительной трактовкой в судебных актах, принятых по делу К. А. Котова». Но оценка им уже дана в определении суда по жалобе самого Котова, а проверка законности судебных решений по конкретному делу к компетенции суда не относится, напомнил Конституционный суд.
В понедельник, 2 марта, Второй кассационный суд рассмотрит жалобы адвокатов Котова на приговор и представление Генпрокуратуры, которая просит снизить наказание активисту до года колонии, так как он совершил преступление впервые и положительно характеризуется.