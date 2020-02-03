Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В сентябре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии. До этого момента единственным осужденным по ст. 212.1 (на два года) оставался Ильдар Дадин. Его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд (КС) признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции. Тогда суд указал, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.