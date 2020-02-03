Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения с четырех лет до одного года активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса), сообщила адвокат Мария Эйсмонт. Она опубликовала кассационное представление Генпрокуратуры, подписанное заместителем генерального прокурора Леонидом Коржинеком.
Котов совершил преступление впервые и положительно характеризуется, поэтому приговор «нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости», говорится в документе.
В сентябре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии. До этого момента единственным осужденным по ст. 212.1 (на два года) оставался Ильдар Дадин. Его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд (КС) признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции. Тогда суд указал, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.
В конце декабря 2019 г. Котов подал жалобу в КС с требованием пересмотреть приговор. Он доказывал, что положения закона, позволяющие отправить человека за решетку за многократные нарушения правил проведения митингов, даже если это не сопровождалось причинением существенного вреда здоровью или имуществу, нарушают его конституционное право на свободу собраний. В январе президент Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции поручил Генпрокуратуре до 31 марта проверить законность вынесенного приговора.
В конце января КС потребовал пересмотреть приговор активисту. На этом основании защита Котова обратилась в Верховный суд. Однако там ходатайство защиты рассматривать отказались. Суд решил, что пересмотр дела – вне его юрисдикции и направил его в кассацию.